Puck Pieterse geniet van zege in modderig Overijse: “Het was zo cool”

Glibberen en glijden door de modder, daar kan je Puck Pieterse wel blij mee maken. Er stond in de Wereldbeker van Overijse geen maat op de Nederlandse van Alpecin-Deceuninck, die van start tot finish leidde. “Het was zo’n coole wedstrijd”, glundert Pieterse na afloop.

“Maar het was ook wel heel zwaar”, gaat ze verder. “Na de start wilde ik vooraan rijden bij de eerste afdaling naar de pitstraat. Ik weet dat mijn afdaling heel goed is, dus daarom nam ik alle risico’s om een voorsprong uit te bouwen. Daarna heb ik mijn eigen tempo gereden en het iets voorzichtiger aan gedaan.”

Pieterse was een klasse apart in Overijse. Ze zette nummer twee Fem van Empel op ruim een minuut. “Ik had eigenlijk verwacht dat het meer gelijk op zou gaan”, zegt Pieterse daarover. Lachend: “Maar ik ben blij dat het niet zo uitgepakt is.”

Dat het haar eerste zege in de Wereldbeker is, maakt Pieterse erg blij. “Ik ben al vaak tweede geweest, dus ik zat er wel op te hopen. Deze wedstrijd vind ik zo mooi, dan is het mooi dat het vandaag gelukt is”, vertelt ze aan WielerFlits. “Na de eerste ronde dacht ik dat ik te snel gestart was, maar ik wist dat ik het nog verder uit kon bouwen. Op het EK lukte het ook, dus ik ben iedere ronde hard doorgereden.”