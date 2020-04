Puck Moonen: “Wil binnen vier jaar wereldkampioen worden” dinsdag 21 april 2020 om 18:55

Puck Moonen probeert na enkele sportief teleurstellende jaren haar carrière weer op gang te brengen. De 24-jarige Brabantse schroomt er niet voor om de lat hoog te leggen. “Ik ben mezelf als wielrenster nog aan het ontdekken, maar mijn doel is om in vier jaar wereldkampioen te worden”, vertelt zij in een gesprek met De Telegraaf.

“Ik weet wel dat het een heel hoog doel is wat ik voor mezelf stel, maar ik ben van plan om te slagen als wielrenster. Mensen zullen me nu afrekenen op mijn drie jaar bij Lotto-Soudal. Daar heb ik het om verschillende redenen niet kunnen laten zien. Ik was vooral knecht en in 2018 had ik een breuk in mijn knie, daar heb ik ook vorig jaar nog lange tijd mee

gesukkeld”, geeft zij aan.

Op zoek

“Ik ben nog op zoek naar wat voor renster ik echt ben. Een klimmer ben ik zeker niet en ook geen echte sprinter”, stelt ze vast. “Ik verwacht de komende jaren met hulp van mijn trainster Wilma Franken dat ik me heel erg kan ontwikkelen. Vergeet ook niet dat ik pas op mijn zeventiende met wielrennen ben begonnen.”

Afgelopen winter maakte Moonen de overstap naar Chevalmeire, maar kan zich momenteel niet bewijzen in wedstrijden. “Ik ben harder aan het trainen dan ooit. Maar er zijn door het coronavirus natuurlijk geen wedstrijden, dus ik heb wel wat tijd over. Die gebruik ik om te klussen aan mijn huis”, aldus de recent naar Rosmalen verhuisde Moonen.

Nieuwe liefde

Na haar relatiebreuk met Eli Iserbyt, heeft zij in de persoon van BMX-wereldkampioen Twan van Gendt een nieuwe liefde gevonden. Zij denkt op sportief gebied het een en ander van hem te kunnen leren. “Hij heeft een belachelijk goede techniek en beheersing van de fiets. Hij weet heel goed hoe je ook met voeding een stap kunt zetten. Wat hij van mij kan leren? Duurtraining, al is hij na twee uur fietsen wel klaar, hoor”, grapt zij.