Publiek welkom bij Wereldbeker veldrijden van Dendermonde

De Wereldbeker van Dendermonde zal op zondag 26 december worden afgewerkt mét publiek. Jurgen Mettepenningen, naast teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal ook organisator van de wereldbekermanche in Dendermonde, kreeg groen licht van het stadsbestuur om de wedstrijden te laten doorgaan met toeschouwers.

Na het Overlegcomité van vorige vrijdag was al duidelijk dat buitensporten nog steeds mét publiek georganiseerd kunnen worden, weliswaar volgens de geldende coronamaatregelen. Toch legde de overheid ook nog de verantwoordelijkheid bij de plaatselijke besturen, in dit geval dus de stad Dendermonde.

Het stadsbestuur van Dendermonde heeft intussen zijn fiat gegeven. “De Wereldbeker op Tweede Kerstdag kan doorgaan met publiek”, zegt Mettepenningen in een perscommuniqué. “Er is geen sprake van een VIP- en feesttent, maar er worden wel drankgelegenheden voorzien in de openlucht.”

Eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert

De Wereldbeker in Dendermonde wordt de eerste cross van het seizoen waarin Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar zullen bekampen. Mettepenningen: “Daar kijken we met z’n allen al een tijdje naar uit. Fantastisch dat dat met publiek kan.”