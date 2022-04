Proloogwinnares Henderson (Jumbo-Visma) had perfecte parcourskennis: “Minstens vijftien keer verkend”

Anna Henderson won gisteren de proloog van het Festival Elsy Jacobs, een driedaagse rittenkoers in Luxemburg. De Britse van Jumbo-Visma was twee seconden sneller dan Demi Vollering. “Ik verkende het parcours minimaal vijftien keer. Dat pakte goed uit”, vertelt ze op de site van haar ploeg.

“Het was natuurlijk voor rensters met een punch en het was erg technisch. Je kan alle kracht van de wereld hebben, maar als je niet goed door de bochten gaat, kun je hier niet winnen”, legt Henderson uit. “Het was een kwestie van alles geven tot de streep.”

“Het kostte me wat tijd om na afgelopen weekend te herstellen van Luik-Bastenaken-Luik”, vervolgt de 23-jarige Henderson, die als 22ste eindigde in LBL. Vorig jaar werd ze tijdritkampioen van Groot-Brittannië. “Het was fantastisch om mijn eerste zege van het seizoen te pakken en dat te doen in mijn kampioenstrui.”