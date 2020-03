Problemen bij dopingautoriteiten vanwege crisis woensdag 18 maart 2020 om 09:13

De Nederlandse Dopingautoriteit heeft grote moeite om dopingcontroles uit te kunnen blijven voeren, nu de sport door het coronavirus tot stilstand is gekomen. Dat vertelt voorzitter Herman Ram aan persbureau ANP. “Onze planning ligt zowel wat betreft voorlichtings- als controleprogramma’s in puin.”

Doordat er geen sportwedstrijden zijn, kunnen er daar geen controles plaatsvinden. Daarnaast worden trainingscentra afgesloten. “Het is een heel andere situatie. Het is drukker dan ooit met de aanpassingen op whereabouts. Er zijn enorm veel mutaties”, aldus Ram. De Nederlandse Dopingautoriteit voert normaliter wekelijks ongeveer 65 controles uit.

Met het oog op de Olympische Spelen kan de dopingautoriteit niet leveren wat zij eigenlijk zouden willen en heeft het grote moeite om het aantal afgesproken controles uit te voeren. “Met voldoende controles wil je ook zo ‘schoon ‘ mogelijke Spelen realiseren. Het is nog te vroeg om te zeggen of dat alsnog lukt”, aldus Ram.

Minder tests in Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten

Ook in andere landen ondervindt men problemen. Cyclingnews meldt dat er in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een belangrijke vermindering is van het aantal tests. In de Verenigde Staten richt USADA zich met name op atleten die momenteel in competitie zijn en/of zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio.