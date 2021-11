Primož Roglič wint in Monaco criterium van Matteo Trentin

Primož Roglič is de eerste winnaar geworden van BeKING, een criterium in dwergstaat Monaco en een initiatief van Matteo Trentin om geld op te halen voor goede doelen. De Sloveense renner van Jumbo-Visma bleef in de uitslag Sonny Colbrelli en Tadej Pogačar voor.

Trentin slaagde erin heel wat collega-wielrenners, velen woonachtig in Monaco, aan de start te krijgen van het criterium. Zo deden zondag behalve Roglič, winnaar van de Vuelta a España, Colbrelli, winnaar van Parijs-Roubaix, en Tour de France-winnaar Pogačar ook drievoudig wereldkampioen Peter Sagan, viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, Sam Bennett, Michael Matthews, Geraint Thomas en Elia Viviani mee.

Prins Albert van Monaco gaf het startschot voor het criterium, waarin in totaal veertig renners aan de start verschenen. De wedstrijd bestond uit een parcours van 1,3 kilometer dan veertig keer moest worden afgelegd. Winnaar Roglič hield een goed gevoel over aan de koers. “Het was een mooi evenement. Het was belangrijk om deel te nemen en betrokken te zijn voor dit doel”, aldus de kopman van Jumbo-Visma.

Met BeKING wil Trentin de relatie tussen profwielrenners en de lokale bevolking van Monaco versterken. De initiatiefnemer kijkt vooral naar de jeugd. Zo werd ook een Kids Ride gehouden. Daarnaast hoopt Trentin op deze manier zo veel mogelijk geld in te zamelen voor La Fondation Princesse Charlène de Monaco en La Fondazione Michele Scarponi. Ook het thema Veiligheid kwam tijdens een speciale conferentie aan bod.

Trentin hoopt van BeKING een jaarlijks terugkerend evenement te maken.