Primoz Roglic waant zich nog niet veilig: “De laatste etappe is altijd het moeilijkst”

Primož Roglič kan terugkijken op een geslaagde koninginnenrit in Parijs-Nice. Op de Col de Turini was de kopman van Jumbo-Visma de beste van een elitegroep en verstevigde hij zijn koppositie in het algemeen klassement. Met een voorsprong van 47 seconden op nummer twee Simon Yates begint hij morgen aan de slotetappe door en rond Nice.

Roglič kon op de Col de Turini rekenen op de aanmoedigingen van zijn vrouw Lora en zoon Lev. “Het is leuk om te winnen op een lange klim als deze, in het bijzijn van mijn grootste supporter”, vertelde hij met een knipoog naar de aanwezigheid van zijn zoontje, die een bodywarmer van de ploeg om zijn schouders had.

Volgens de Sloveense renner was het een zware etappe en werd vanaf het begin een hoog tempo aangehouden. “Het ging heel hard, maar het was goed, en op het einde had ik de benen om de aanvallen en te winnen, dus het was een geweldige dag”, blikte hij na afloop van de etappe terug in gesprek met de media.

Opofferingen

Voor Roglič was het alweer zijn 61ste profoverwinning in zijn wielercarrière. Of hij daar nog steeds van kan genieten, werd hem gevraagd. “Je moet veel opofferingen doen, hard trainen. Het komt je niet aanwaaien. Het is altijd iets speciaals als ik de kans heb om het af te ronden of om de beste te zijn.”

Morgen, in de slotetappe over onder meer de Col d’Èze naar Nice, heeft hij de mogelijkheid om de eindoverwinning veilig te stellen. “Ik weet dat de laatste etappe altijd het moeilijkst is. Het is een nieuwe kant van de Col d’Èze en je moet je zorgen maken als je zo’n zware beklimming voor de wielen krijgt, maar ik hoop dat als ik daar aankom, het goed komt.”