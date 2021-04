Primoz Roglic verkent slottijdrit Tour de France

Wielerflits Kort

Primož Roglič won gisteren met verve de zestigste editie van de Ronde van het Baskenland, maar van enige decompressie is geen sprake. De Sloveen verkende deze ochtend, samen met ploegleider Grischa Niermann, namelijk de slottijdrit van de komende Tour de France.

Roglič was deze ochtend in de omgeving van Saint-Émilion om de voorlaatste etappe van de Tour de France te verkennen. De renner van Jumbo-Visma liet zich niet afschrikken door het slechte weer en maakte kennis met de wegen tussen Libourne, de startplaats van de tijdrit, en finishplaats Saint-Émilion, meer dan tweehonderd kilometer van de Baskische grens.

Op 17 juli krijgen de renners tussen deze plaatsen een individuele tijdrit van 31 kilometer voorgeschoteld. Hier zal de beslissing vallen in de strijd om de eindzege. Vorig jaar verloor Roglič in de laatste tijdrit nog de gele trui. Het was zijn landgenoot Tadej Pogačar die de wielerwereld toen wist te verbazen met een kanontijd op La Planche des Belles Filles.