Primoz Roglic over WK tijdrijden: “Normaal gesproken ben ik er niet bij”

Primož Roglič laat over twee weken het WK tijdrijden in Vlaanderen aan zich voorbijgaan. Dat liet de kersverse olympische kampioen vandaag weten in de Vuelta a España, waar hij in het laatste weekend mag proberen zijn rode leiderstrui thuis te brengen.

“Normaal gesproken ben ik er niet bij”, vertelde de kopman van Jumbo-Visma aan de media. De Sloveen veroverde ruim vijf weken geleden goud in de strijd tegen de klok op de Olympische Spelen van Tokio door Tom Dumoulin en Rohan Dennis ruimschoots te verslaan. Vier jaar geleden reed hij al eens naar zilver op het WK.

Maar het komende wereldkampioenschap tijdrijden, op 19 september op een vlak parcours van Knokke-Heist naar Brugge, laat hij aan zich voorbijgaan. “Ik wil eerst deze koers (de Vuelta, red.) afronden en daarna kijken we verder naar de toekomst. Maar normaal gesproken doe ik niet mee”, antwoordde Roglič daarnaar gevraagd.