Primoz Roglic na teamprestatie Jumbo-Visma: “Verrast hoe sterk we nu al zijn als team” zondag 9 augustus 2020 om 19:10

Primoz Roglic heeft een flinke stempel gedrukt op de Tour de l’Ain. De Sloveen van Jumbo-Visma werd tweede in de openingsrit en was de beste in de twee andere ritten. “Het hele team heeft opnieuw fantastisch werk verricht”, zei hij na afloop in het persbericht van de ploeg. In de driedaagse Franse rittenkoers was Jumbo-Visma oppermachtig. Bergop zagen we ook sterke prestaties van Robert Gesink, Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en George Bennett. Dat resulteerde in een onbedreigde overwinning op de Grand Colombier.

“Vandaag was een zware dag vanwege het hoge tempo en de lange beklimmingen”, zegt Roglic. “Maar het hele team heeft opnieuw fantastisch werk verricht en laten zien hoe sterk we zijn. Ik ben blij dat ik het weer af kon maken.”

“We zijn positief verrast hoe sterk we nu al zijn als team. Je weet nooit precies waar je staat na zo’n lange onderbreking. Voor zover we nu kunnen zien, tonen we al aan op aardig hoog niveau te zitten.”

“Tegelijkertijd is het pas de eerste wedstrijd sinds lange tijd dus we moeten zeker nog op deze manier onze best blijven doen. De resultaten komen dan vanzelf”, aldus de Sloveens kampioen op de weg.

De volgende afspraak voor de Tourselectie van Jumbo-Visma, waar Roglic onderdeel van uitmaakt, staat gepland voor aankomende woensdag. Dan start het Critérium du Dauphiné.