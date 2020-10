Primoz Roglic kan lachen na bizar slot in Luik: “Nu heb ik toch nog wat gewonnen” zondag 4 oktober 2020 om 17:12

Primož Roglič was erg blij met zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik, al moest hij lang wachten op de bevestiging. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma passeerde in extremis wereldkampioen Julian Alaphilippe, die te vroeg juichte. “Ongelooflijk. Het is zo close”, reageert Roglič.

“Dit laat zien dat je nooit moet stoppen met geloven in de zege. Je moet blijven pushen tot de laatste meters, of eigenlijk de laatste centimeters”, kan de Sloveen lachen. “Het is ongelooflijk gevoel.”

Voor Roglič was Luik-Bastenaken-Luik de laatste wedstrijd na een lange tijd van topvorm. “Het was een lange periode voor mij, ik ben drie maanden van huis geweest. Ik ben super blij en trots op het team en iedereen. Eindelijk heb ik toch nog iets gewonnen”, zegt hij met een knipoog naar zijn tweede plaats in de Tour en zesde plek in de WK-wegrit.

Roglič bedankt de inzet van Jumbo-Visma. “Tom Dumoulin was heel goed in de finale, maar ook de andere jongens hebben super werk geleverd. Ik werd de hele dag goed beschermd en ben blij dat ik hem kunnen winnen”, geeft hij aan. “Op mijn verlanglijstje stond het winnen van een monument en dat is nu gelukt.”

Laatste kilometer: