Primoz Roglic is ook succesvol in Ronde van Catalonië: “Dit is crazy”

Er staat momenteel geen maat op Primož Roglič. De Sloveen van Jumbo-Visma won eerder deze maand al drie ritten en het eindklassement in Tirreno-Adriatico en was vandaag de beste in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. In Sant Feliu de Guíxols versloeg hij niemand minder dan wereldkampioen Remco Evenepoel.

Acht koersen, vijf overwinningen: Primož Roglič heeft dit seizoen duidelijk de smaak te pakken. “Dit is crazy. Iedereen langs de kant moedigde ons aan, hier geniet ik van”, was dan ook zijn eerste reactie in het flashinterview. “Het is echt geweldig. Er waren vandaag ook weer heel veel supporters. Dat is wel genieten.”

De kopman van Jumbo-Visma bleek in een oplopende sprint over de sterkste benen te beschikken, al kwam Evenepoel in de laatste meters nog sterk opzetten. “Wat ik verwachtte? Je hoopt natuurlijk op het beste, maar je moet het nog wel even doen. Mijn ploeggenoten hebben echter geweldig gereden en ik had vandaag genoeg power in de benen.”

De Sloveen mag zich tevens de eerste leider noemen in de Catalaanse wielerronde. “Ik wil de ronde natuurlijk winnen, maar het is pas de eerste dag. Er komen nog zes zware dagen aan. We bekijken het echt dag per dag.”