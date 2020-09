Primoz Roglic: “Het team heeft weer laten zien hoe sterk ze zijn” zaterdag 5 september 2020 om 19:21

Primož Roglič kwam zaterdag tijdens de achtste etappe nooit echt in de problemen, maar raakte op de slotklim wel geïsoleerd. Tadej Pogačar kon op deze manier bijna veertig seconden terug nemen op zijn landgenoot. Toch oogt Roglič ontspannen na afloop.

“Het was zwaar”, vertelt hij aan de NOS. “Maar het team heeft weer laten zien hoe sterk ze zijn. Tom Dumoulin reed hard op kop, waarna het explodeerde. Zoals ik al eerder heb gezegd, hij is echt een ster. We doen altijd ons best om zo hoog mogelijk te eindigen.”

Uiteindelijk kwam Roglič over de finish met nog een redelijk aantal andere klassementsrenners. “Maar daar ben ik niet over verrast”, eindigt hij. “Het was geen strijd om de overwinning, dan is het altijd net iets anders.”