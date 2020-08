Primoz Roglic heerst opnieuw in Tour de l’Ain zondag 9 augustus 2020 om 15:16

Primoz Roglic heeft de Tour de l’Ain onbedreigd naar zijn hand gezet. De 30-jarige Sloveen rondde het ploegwerk van Jumbo-Visma magistraal af door in de slotmeters van de Grand Colombier weg te rijden van Egan Bernal.

Twaalf renners kozen na 45 kilometer voor de aanval, waaronder Thymen Arensman (Team Sunweb) en Deceuninck-Quick-Step-renners Andrea Bagioli en Mauri Vansevenant. Vanuit de vroege vlucht wisten alleen Bagioli en Julien Bernard (Trek-Segafredo) te overleven.

Overlevers uit de vroege vlucht

Het duo wist een aanzienlijke tijd voorop te blijven. Onder leiding van Team Ineos werd de voorsprong langzaam teruggebracht. Op zo’n dertig kilometer van het einde bedroeg die nog anderhalve minuut.

Waar gisteren het tempo bepaald werd door Jumbo-Visma was het vandaag Team Ineos dat de leiding in handen nam. Deze slotrit van de Tour de l’Ain was een letterlijke generale repetitie van de vijftiende etappe in de aankomende Tour de France. De laatste 110 kilometer van het parcours zijn namelijk identiek aan die van de vijftiende etappe uit de Tour.

Na een korte stilte voor de storm, op twintig kilometer van de finish, nam oud-Tourwinnaar Geraint Thomas de leiding over. Op dat moment was de verhouding Jumbo-Visma- en Team Ineos-renners in evenwicht: vier tegen vier.

Geraint Thomas neemt de leiding

Voor Thomas was het na een paar kilometer op de Grand Colombier gedaan. Hij werd afgelost door Andrey Amador, die het tempo nog wat verder opvoerde. Voor Fabio Aru ging het toen al te snel. Op vijftien kilometer van het einde moest de renner van UAE Emirates lossen.

Na Amador was het viervoudig Tourwinnaar Chris Froome die zich opnieuw in een knechtenrol schikte. De Brit reed een kleine vier kilometer op kop van het peloton, maar kon de groep der favorieten, waaronder nog altijd vier renners van Jumbo-Visma (Roglic, Dumoulin, Kruijswijk en Bennett) niet doen lossen.

Nadat Froome, met nog 8,5 kilometer te gaan, een laatste snok had gegeven, was het Jonathan Castroviejo met een kopbeurt. Dat was van korte duur, maar zorgde er wel voor dat Bauke Mollema en Joao Almeida moesten lossen.

Team Ineos verliest mannen

De korte snok van de Costa Ricaan was tevens de wisseling van de wacht. Met een krakende Bernal als enige overgebleven Ineos-renner, nam Tom Dumoulin het heft in handen. De Limburger nam stoïcijns de groep der favorieten op sleeptouw.

Het was vervolgens Richie Porte die op 2,5 kilometer een eerste aanval plaatste. Door zijn stevige speldenprik werd de groep verder uitgedund tot een eliteclubje bestaande uit Porte, Roglic, Bennett, Bernal, Quintana en Guillaume Martin.

Roglic onbedreigd

Onder de boog van de laatste kilometer was het opnieuw Porte met een reeks van versnellingen, maar de kopman van Trek-Segafredo kon het verschil niet maken. Zijn aanval werd beantwoord met een demarrage van Bernal.

Alleen Roglic had de benen om die te beantwoorden. In de steile slotmeters was het de klassementsleider zelf die een allesbeslissende versnelling plaatste. Bernal kraakte, waardoor Roglic de kers op de taart zette door in de gele leiderstrui, net als gisteren, als eerste de finish te passeren.