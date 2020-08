Primoz Roglic: “Dit was een geweldige teamprestatie” zaterdag 8 augustus 2020 om 19:25

Primož Roglič won vandaag de tweede etappe van de Tour de l’Ain. De Sloveense kampioen van Jumbo-Visma sprak na afloop van een geweldige teamprestatie. “Alle jongens lieten zien hoe sterk ze waren”, aldus Roglič.

Na een succesvolle openingsrit begon de ploeg met zelfvertrouwen aan de etappe. Voor de slotklim werden de koplopers uit de vroege ontsnapping bijgehaald en nam Jumbo-Visma het over. De wedstrijd werd mede bepaald door het hoge tempo van onder anderen Tom Dumoulin en George Bennett op de Col de Menthières.

Uiteindelijk bleven Bennett, Steven Kruijswijk en Roglič over in een kopgroep van zes. “Ik was eigenlijk verbaasd dat we in de kopgroep met drie jongens van onze ploeg zaten. Het toont maar aan hoe goed iedereen uit de afgelopen trainingsperiode is gekomen. Het is fijn om wedstrijden te rijden wanneer je sterk bent”, vertelt Roglič.

“Het is fijn dat ik het vandaag beter af kon maken”

In de laatste kilometer hield Kruijswijk het tempo hoog. In een sprint van ver kon niemand Roglič nog passeren. “Dit was een geweldige teamprestatie. Alle jongens lieten zien hoe sterk ze waren. George deed veel werk. Steven viel aan. Zelf wilde ik wachten op de sprint. Het was fijn dat ik het vandaag beter af kon maken dan gisteren.”

“Ik ben onwijs blij dat ik eindelijk weer kan rijden en mijn werk kan doen. Ik geniet ervan.” Roglič begint morgen als leider aan de afsluitende koninginnenrit naar de top van de Grand Colombier. Egan Bernal en Valerio Conti volgen op respectievelijk tien en twaalf seconden.