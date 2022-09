Primoz Roglic finisht in favorietengroep op Peñas Blancas: “Moeten blijven opletten”

Primož Roglič reed vandaag op de slotklim van Peñas Blancas met zijn naaste concurrenten omhoog. De Sloveen van Jumbo-Visma verloor hierdoor geen tijd in het algemeen klassement. “Ik had een goed gevoel vandaag”, aldus de drievoudig winnaar van de Vuelta.

De etappe naar Peñas Blancas zorgde dan misschien niet voor grote verschillen in het klassement, wel kwam rodetruidrager Remco Evenepoel ten val in een afdaling. Roglič zag dat gebeuren: “Evenepoel gleed weg, vlak voor mij. Ik heb dat weleens ook gehad. Het kan glad zijn hier in de afdalingen, dus we moeten blijven opletten. Ik had wel een goed gevoel vandaag.”

Roglič groeit in de ronde

“Het was een lange dag en een lange klim, maar prima te doen”, aldus Rogla. “We gaan zien hoe het loopt, vorig jaar had ik een soortgelijke start als nu. Toen was ik ook zeker niet de beste in het begin, dus ik hoop ook nu nog beter te kunnen worden. We gaan zien hoe ik verbeter; op naar de komende dagen.”