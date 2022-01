Premier Tech blijft in de wielersport: Israel Start-Up Nation wordt Israel-Premier Tech

Premier Tech, de Canadese sponsor die de banden met Astana verbrak, wordt de nieuwe co-sponsor van Israel Start-Up Nation. Eerdere gesprekken met BikeExchange en Qhubeka NextHash draaiden op niets uit, maar er is nu wel een akkoord bereikt met de Israëlische WorldTour-formatie van Sylvan Adams. De ploeg gaat vanaf nu verder onder de naam Israel-Premier Tech.

Premier Tech, fabrikant van verpakkingsapparatuur, besloot zich in de zomer van 2021 terug te trekken als mede-eigenaar en naamsponsor van de Astana-ploeg. Er was al langer een meningsverschil over de toekomstvisie van de ploeg. Premier Tech wilde vervolgens in het wielrennen blijven, maar BikeExchange en Qhubeka NextHash bleken na meerdere gesprekken niet de juiste opties.

Vervolgens begonnen de gesprekken tussen Premier Tech en Israel Start-Up Nation over een mogelijke samenwerking en vandaag kwam er dan eindelijk witte rook: de Israëlische ploeg van Adams verwelkomt Premier Tech als nieuwe co-sponsor. Start-up Nation Central, dat sinds 2020 mede-sponsor was van de ploeg, maakt nu pas op de plaats.

Dezelfde visie

Teameigenaar Adams is blij met een nieuwe partner als Premier Tech. “Premier Tech is, als een in Canada gevestigd internationaal bedrijf, uiteraard een belangrijke partner voor ons. We zijn de natuurlijke thuisbasis voor Premier Tech. Ik ben trots op het feit dat Jean Bélanger (de CEO van Premier Tech, red.) en zijn bedrijf nu bij ons zijn aangesloten. Premier Tech zal ons helpen om onze ambitieuze doelstellingen te bereiken.”

Bélanger is als CEO van Premier Tech vanzelfsprekend ook erg blij met deze nieuwe samenwerking. “Vanaf de eerste gesprekken met Sylvan Adams, die ik al vele jaren ken, was het duidelijk dat we dingen gemeen hebben en dezelfde visie delen. De ploeg heeft een solide Canadese basis met een sterke internationale focus. Dat is cruciaal voor een bedrijf als Premier Tech. We zijn allemaal enorm enthousiast om van start te gaan. Het zal een succesvol jaar worden, daar ben ik zeker van.”

Met Michael Woods, Guillaume Boivin, Alexander Cataford, Hugo Houle en James Piccoli koersen er in 2022 vijf Canadezen voor Israel-Premier Tech.