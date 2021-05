Pre-order de Ride Zomerspecial en profiteer van 15% korting

Ride

Sportliefhebbers mogen zich verheugen op een bomvolle sportzomer. Daarom komt Ride begin juni met de Zomerspecial, met daarin ruim aandacht voor de Tour de France en de Olympische Spelen. Voor de vroege beslissers hebben we twee acties, waarmee je het leukste wielermagazine van Nederland en België eenvoudig en voordelig in huis haalt.

De Ride Zomerspecial bestaat uit een zeer uitgebreide Tourgids, met aandacht voor zowel het parcours als de streek die het Tourpeloton doorkruist. Daarnaast bevat de Ride Zomerspecial interviews met de grote favorieten, dark horses en de outsiders. Naast analyses en achtergronden uit het hart van het peloton brengen we ook verhalen over hoe leuk zelf fietsen is en het mooiste materiaal. Bestel ‘m alvast, dan krijg je de Ride Zomerspecial mooi op tijd thuisgestuurd.

Early-bird actie: 15% korting

Wil jij er zeker van zijn dat je het volgende nummer van Ride als een van de eersten kan lezen? Maak dan nu gebruik van onze early-bird actie. Tot en met 16 mei krijg je 15% korting op de aankoopprijs. Indien je nu bestelt, dan ligt de Ride Zomerspecial op 4 juni bij jou in de brievenbus.

Combi-deal: 20% korting

Voor iedereen die ons eerste nummer nog niet gelezen heeft, bieden we een combi-deal aan. Wanneer je beide nummers nu bestelt, krijg je maar liefst 20% korting. Hiermee bespaar je vier euro, ten opzichte van wanneer je twee losse nummers zou kopen.

In het eerste nummer van Ride spraken we onder meer met Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Tadej Pogačar. Daarnaast lees je in ons debuutnummer over de fietsverhalen van Robert Gesink, de fiets van Wout Poels en de columns van Thomas De Gendt en Richard Plugge.

Wanneer je gebruikmaakt van de Ride Combi-deal, krijg je beide exemplaren in de eerste week van juni thuisgestuurd.