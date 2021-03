Pozzato wil Veneto Classic volgend jaar in WorldTour

Filippo Pozzato houdt zich de laatste jaren steeds meer bezig met het organiseren van wielerwedstrijden. De oud-wielrenner was vorig jaar verantwoordelijk voor het Italiaans kampioenschap en dit jaar is hij de grote man achter de terugkeer van de Giro del Veneto (UCI 1.1) en de Veneto Classic (UCI 1.1) in oktober. Pozzato heeft grote ambities met die koersen.

“Volgend jaar al willen we dat de Veneto Classic wordt opgenomen in de WorldTour”, vertelt hij tegen Tuttobiciweb. “Vanwege de coronasituatie en de Olympische Spelen hebben we dit jaar gekozen voor oktober. Maar in een normaal jaar is ons doel om de Giro del Veneto en de Veneto Classic begin september te rijden, ongeveer twee weken voor het WK en tijdens de Vuelta.”

Pippo Pozzato, die Johnny Moletta als rechterhand heeft, denkt er ook aan om de gravelwegen in de regio Veneto op te zoeken. “We hebben twee wedstrijden om het meeste uit Veneto te halen. Voor de Giro del Veneto hebben we een route door Padua, Vicenza en Verona in gedachten, terwijl de Veneto Classic door Venetië, Trevisio en Vicenza gaat. Maar we zijn daarover nog in gesprek met de gemeenten”, legt de oud-winnaar van Milaan-San Remo uit.

De Giro del Veneto staat vooralsnog op de kalender voor woensdag 13 oktober. Zondag 17 oktober volgt dan de Veneto Classic.