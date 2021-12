Portugese ex-wielrenner Carlos Ribeiro (29) overleden

De Portugees Carlos Ribeiro is op 29-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn voormalige ploeg W52-FC Porto via Twitter. De renner was tot 2016 actief in het wielerpeloton en won onder meer de groene trui in de Ronde van de Toekomst in Portugal.

Het droeve nieuws werd bekendgemaakt door W52-FC Porto: “Wij zijn kapot van dit nieuws, de wielersport is in rouw. Wij betuigen ons medeleven aan zijn familie en vrienden.” Ribeiro won in 2014 een etappe en de groene trui in de Ronde van de Toekomst in Portugal. In 2015 werd hij zesde op het Portugese kampioenschap tijdrijden.

Ook de Glassdrive Q8-ploeg, die vooral bekend is onder de naam Efapel, reageert geschokt op het nieuws over het overlijden van Ribeiro. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

O Carlos Ribeiro (ex-ciclista da nossa equipa) deixou-nos com apenas 29 anos.

Ficamos devastados ao com esta notícia, o ciclismo está de luto.

Endereçamos os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos.

Até sempre amigo! pic.twitter.com/mH2ZcJ8kMd — W52 – FCPorto (@w52fcporto) December 20, 2021

🖤 Há dias que não deviam existir. Como hoje. Estamos arrasados com a partida tão precoce do Carlos Ribeiro… Jovem, alegre, ex-corredor profissional e em 2018 ao serviço do Clube Desportivo Fullracing, como mecânico. Que descanse em Paz! 🤍 Um abraço sentido à Família e Amigos. pic.twitter.com/dsDqjOX8mB — Glassdrive / Q8 / Anicolor Cycling Team (@GlassdriveQ8) December 20, 2021