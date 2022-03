Populaire trainingsapp Strava gaat samenwerken met Tour de France

Strava, de populaire trainingsapp voor onder meer wielrenners, heeft een meerjarige deal gesloten met de Tour de France en de Tour de France Femmes avec Zwift. Met deze samenwerking hoopt Strava de wielersport nog dichter bij de wielerfans te brengen, zo valt er te lezen in een perscommuniqué.

Het gaat om een samenwerking voor de komende drie jaar. Dit stelt Strava in staat om de Tour de France op een andere manier naar de wielerfans te brengen. Voor de allereerste keer komen de Tour de France en de Tour de France Femmes avec Zwift tot leven in de Strava-app. Renners zullen dagelijks, na de etappe, hun gegevens uploaden. Dit geeft fans de gelegenheid om de Tour de France van dichtbij en op een andere manier te volgen.

Strava hoopt zo ook het vrouwenwielrennen nog verder te stimuleren. “We zijn erg blij met deze langdurige samenwerking met de Tour de France en de Tour de France Femmes avec Zwift”, aldus Michael Horvath, CEO en medeoprichter van Strava. “Zo bieden we onze leden een nieuwe manier om de actie van iconische races binnen Strava te volgen. We zetten ons zo ook in voor de gelijkheid en inclusiviteit binnen de sport. We geloven verder in de toekomst van het vrouwenwielrennen.”

Nieuwe dimensie

“De Tour de France is het meest bekeken sportevenement ter wereld en vorig jaar deelde driekwart van het peloton zijn ritten op Strava. Door deze samenwerking zullen renners op nieuwe manieren in contact komen met fietsers van over de hele wereld.” Yann le Moënner vult aan namens ASO, de organisatie achter de Tour de France. “We zijn erg blij en vereerd om samen te werken met Strava, de grootste sportcommunity ter wereld.”

“Strava zorgt er straks voor dat wielerfans nog dichter bij de Tour de France en de Tour de Frances Femmes avec Zwift komen, en zo ook nieuwe routes ontdekken. We delen een passie voor het fietsen.”