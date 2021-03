Pogacar: “Het draait niet alleen om Van Aert vandaag”

Tadej Pogačar kan als Tourwinnaar en winnaar van de UAE Tour op extra aandacht rekenen in de koninginnenrit van Tirreno-Adriatico. Op de vierde dag koerst het peloton namelijk over de Passo Capannelle naar skioord Prati di Tivo. De Sloveen verwacht een zware strijd.

Pogačar weersprak voor de start in Terni dat Wout van Aert, die na drie dagen het klassement van de Tirreno aanvoert, zijn belangrijkste tegenstander is in de bergetappe naar Prati di Tivo. “Ik denk dat het volle bak gaat. Van Aert is niet de enige renner om op te letten. Het aantal kanshebbers is echt groot, dus ik verwacht een zware wedstrijd. Ik moet gewoon een goede koers rijden en goed klimmen en dan zien we wel wat de verschillen zijn en op welke positie ik sta.”

Met Pogačar staat nog een hele rits renners binnen twintig seconden van Van Aert. João Almeida, die vorig jaar vijftien dagen het roze droeg in de Giro, zei vooraf: “Als ik de benen heb, ga ik zeker wat proberen. Maar het is een zware wedstrijd, elke etappe weer. Dus we gaan zien hoe de benen zijn. We ervaren niet al te veel druk, we hebben een degelijke ploeg en we willen altijd voor winst rijden. Ik denk wel dat ik met de beste jongens mee kan.”

Landa: “Ongeveer een minuut pakken op Van Aert”

“Het is al zwaar geweest hè?”, vertelde Mikel Landa. “De eerste dag was nog makkelijk, maar de andere twee waren vrij intens. Ik voel me goed. Ik ben wat later aan het seizoen begonnen, maar ik was daarmee niet de enige. Ik hoop op een mooie finale vandaag en wil zelf wat tijd proberen te pakken op de anderen. Om het eindklassement te winnen moet een renner zoals ik ongeveer een minuut pakken op Van Aert.”

Sergio Higuita was vrijdag nipt vierde in Gualdo Tadino en greep daardoor naast de bonificaties, die hem de jongerentrui had opgeleverd. “De finale van gisteren lag me erg goed. In de laatste kilometer zat ik in een goede positie, mijn ploeg functioneerde erg goed. Ik probeerde de etappe te winnen, maar andere renners waren sterker. Ik ben blij dat ik tussen de beste renners ter wereld sta. Ik hoop dat ik vandaag op de slotklim kan meedoen om de etappezege.”