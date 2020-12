Plugge: ‘Het wordt tijd voor een drastische reorganisatie van onze sport’

Richard Plugge pleit voor een inperking van het aantal koersdagen. Van 180 wedstrijddagen per seizoen wil hij in de toekomst naar 120. Dat stelt de ploegmanager van Jumbo-Visma in Het Financieele Dagblad. “Dat verhoogt de aantrekkelijkheid van de wielersport.”

Plugge laat in het vraaggesprek weten dat hij weinig aanpassingen hoefde door te voeren om het coronatijdperk door te komen. “Anders dan bij veel andere sporten zijn wij niet afhankelijk van het aantal toeschouwers. Niemand hoeft te betalen om langs het parcours te staan. Wij krijgen onze inkomsten van sponsors en uit het startgeld. Zo werd wat normaal gesproken een nadeel is van de wielersport dit jaar een voordeel”, stelt de 51-jarige manager.

Het zou een prima reden kunnen zijn om alles bij het oude te laten, maar daar wil Plugge niet in mee. “Dat lijkt mij en een aantal andere ploegmanagers onverstandig. Het wordt tijd voor een drastische reorganisatie van onze sport, bijvoorbeeld door het aantal wedstrijddagen te beperken van 180 nu naar 120 in de toekomst.”

“Als er te veel koersen zijn, moeten de toppers kiezen welke wedstrijden zij wel en welke ze niet rijden”, legt Plugge uit. “Dat betekent dat ze niet altijd tegen elkaar strijden en dat het voor het publiek moeilijk wordt te bepalen wie de beste is.”

“Als er minder wedstrijden op het programma staan, komen de echte sterren bovendrijven en kunnen de fans makkelijker hun favoriet kiezen. Dat verhoogt de aantrekkelijkheid van de wielersport, zowel voor het publiek als voor de sponsors en de televisiezenders”, besluit Plugge.