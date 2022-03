Ploegmanager Trek-Segafredo na kankerbehandeling weer aanwezig bij wedstrijd

Luca Guercilena zal woensdag voor het eerst sinds lange tijd weer te zien zijn bij een wielerwedstrijd. De ploegmanager van Trek-Segafredo, die in augustus vorig jaar de diagnose lymfeklierkanker kreeg en daarop zijn werkzaamheden neerlegde, heeft een kankerbehandeling achter de rug en voegt zich in de Trofeo Laigueglia weer bij zijn team. De 48-jarige Italiaan vertelt in gesprek met La Gazzetta Dello Sport over de afgelopen maanden.

Sinds Guercilena aankondigde er een tijdje uit te zien, onderging hij negen cycli van immunotherapie en chemotherapie. Deze therapieën waren bedoeld om de tumoren in zijn nek en buik aan te vallen. “In het begin was ik bang voor alles, omdat ik niet wist wat er ging gebeuren. Ik wasgewend dat mijn agenda uitgestippeld was voor de volgende achttien maanden. Daarnaast had ik pijn en wachtte ik op de volledige diagnose, dus het was psychologisch moeilijk”, aldus Guercilena.

Naar verloop van tijd werden de vooruitzichten echter positiever. “Toen de behandeling en mijn toekomst duidelijk werden, begon ik het glas weer als halfvol te zien. De behandeling en het directe effect ervan gaven me moraal. Half september was de tumor enorm geslonken. Sindsdien heb ik nog drie cycli achter de rug. Ik heb nog meer controles halverwege maart, maar na Laigueglia hoop ik er ook bij te zijn in de Strade Bianche en de eerste etappes van Tirreno-Adriatico.”

‘Forza Luca’

“Het is geweldig om terug bij de wedstrijden te zijn, ik heb ze echt gemist. Ik heb van afstand gewerkt, maar ons leven speelt zich af op de weg. Dat is wielrennen”, aldus Guercilena, die al sinds 2011 manager is bij Trek en vanaf 2019 ook de vrouwenploeg leidt. De steun van Trek-Segafredo (dat de campagne ‘Forza Luca’ begon), zijn renners en rensters en andere mensen uit de sport gaven hem de afgelopen maanden veel kracht, geeft Guercilena aan.