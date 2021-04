Ploegleider Niermann: “Meer in onze mars dan enkel de koers controleren”

Jumbo-Visma was zaterdag de grote winnaar na afloop van de beslissende etappe in de Ronde van het Baskenland. Primož Roglič wist de ronde te winnen en Jonas Vingegaard maakte het feest voor de Nederlandse formatie compleet door als tweede te eindigen in het klassement.

De ploeg had voor de start van de etappe naar Arrate een tactisch plan uitgestippeld. “Het is precies gelopen zoals wij vooraf gepland hadden”, is de eerste reactie van ploegleider Grischa Niermann. “We wilden van het begin af aan koers maken en de concurrentie onder druk zetten. We hebben een prima staaltje ploegenwerk geleverd.”

Roglič rook het gevaar in de afzink van de Elosua-Gorla en liet zich niet verrassen door de mannen van Astana-Premier Tech, die nietsontziend naar beneden reden. De groep der favorieten scheurde en Roglič zat aan de goede kant van de streep. Vingegaard zat in een tweede groepje, aangevoerd door UAE Emirates, en was vanaf dat moment een ideale waakhond.

“Achteraf blijkt dat het toch de juiste tactiek is geweest”

“De complimenten gaan niet alleen naar Primož en Jonas, maar naar de gehele ploeg”, aldus Niermann. “Niet iedereen had begrip voor onze tactiek de voorbije week, maar achteraf blijkt dat het toch de juiste tactiek is geweest. We hebben vandaag andermaal bewezen dat we meer in onze mars hebben dan enkel de koers controleren. We sluiten deze week met een uitstekend gevoel af.”