Ploegleider Lotto Soudal: “Victor Campenaerts inspireert tot innovatie”

Lotto Soudal is het seizoen uitstekend gestart. Er werden de afgelopen weken al vijf overwinningen geboekt, wat het beste begin betekent in negen jaar tijd. Een belangrijke factor in dat succes is volgens ploegleider Nikolas Maes de teruggekeerde Victor Campenaerts. “Campenaerts inspireert tot innovatie”, vertelt Maes in gesprek met Sporza.

“Als je aan onze jongemannen Florian Vermeersch en Brent Van Moer vraagt of ze al veel bijgeleerd hebben van Victor Campenaerts, zullen ze in koor ‘ja’ zeggen”, begint Maes. “Samen met Victor verblijven Florian en Brent momenteel in hoogtekamers van het gloednieuwe Syncrosfera-hotel in Denia, Spanje. Voor ons is dat nieuw. Victor is al regelmatig met iets vernieuwends afgekomen. We steunen hem daar zoveel mogelijk in.”

“We merken ook dat Victors innovatieve trainingsmethodes opgepakt worden door de andere renners in onze ploeg. Campenaerts heeft voor een nieuwe wind en een upgrade van de professionalisering gezorgd binnen onze ploeg”, wijst Maes op de invloed van Campenaerts, die afgelopen winter de overstap maakte van het inmiddels opgedoekte Qhubeka-NextHash.

Strijden tegen degradatie uit WorldTour

Maes geeft ook andere redenen voor de verbeterde prestaties. “Onze renners gaan nu met een duidelijk doel naar elke koers, vroeger was dat met een minder duidelijk doel. Ze hebben soms ook een andere trainer, die niet verbonden is aan het team. De communicatie tussen de ploeg en die trainers is nu veel verbeterd. Daarnaast hebben we ook een psycholoog aan boord gehaald, over wie de renners positieve feedback geven”, legt Maes uit.

Tot slot, noemt Maes ook nog de instelling binnen de ploeg. “Er heerst veel meer de mentaliteit om voor elkaar door het vuur te gaan. De renners maken elkaar beter.” Omdat Lotto Soudal in de onderste regionen van de WorldTour verkeert en moet vechten tegen degradatie, was een dergelijke omslag ook nodig, volgens de ploegleider. “Bij de renners en de staf was het bewustzijn er dat het dit jaar anders moest en anders zou zijn dan de voorbije jaren”, klinkt het.