Ploegleider Jumbo-Visma tevreden na eerste Tourrit: “Jonas zei dat hij zich heel goed voelde”

Het zwart-geel van Jumbo-Visma was in openingsrit van de Tour de France nadrukkelijk te zien vooraan het peloton, maar ook concurrent UAE Emirates maakte indruk met ritwinst voor Adam Yates en een derde plaats voor Tadej Pogacar. Hoe blij is Arthur van Dongen, ploegleider bij de Nederlandse ploeg, met het verloop van de openingsrit? “Ik heb in ieder geval een heel sterk team gezien”, zei hij voor de camera van WielerFlits.

“De mannen zijn heelhuids over de streep gekomen, terwijl er toch een paar favorieten voor het klassement veel tijd verliezen”, vervolgde Van Dongen. “We hadden graag gewonnen, maar desalniettemin zijn we toch wel blij met wat we van het team hebben gezien en wat Jonas zonet tegen me zei, dat hij zich heel goed voelde.”

Heeft Van Dongen nog iets geleerd over UAE Emirates? “Nee, niet specifiek. We weten dat het een heel sterke ploeg is. Dat hebben ze vandaag opnieuw laten zien.”

De openingsrit van de Tour was dit jaar lastiger dan andere jaren. Dat beviel Van Dongen prima. “Ik denk dat het wat veiliger is en voor de liefhebbers hier in het Baskenland, en voor de mensen thuis, is het een heel mooi schouwspel geweest. Dus eigenlijk heb ik dit wel liever ja, dat de eerste dagen van de Tour op deze manier worden aangepakt.”

Niettemin was er genoeg stress in het peloton, weet Van Dongen. “De mannen zeiden tachtig kilometer voor de streep al dat het nerveus begon te worden en dat het gedrum naar voren al begon. Dat is op tv misschien minder te zien, maar dat voelen de mannen wel. Je zag het ook aan het verschil met de leiders.”

