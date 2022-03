Ploegleider Allard Engels van VolkerWessels: “Die finale was gewoon slecht”

VolkerWessels begon aan de finale van de Visit Friesland Elfsteden Race met zes renners in de kopgroep van vijftien, maar uiteindelijk ging de eenling Elmar Reinders (Riwal) er met de zege vandoor. De troepen van ploegleider Allard Engels moesten genoegen nemen met een derde plaats voor Timo de Jong. “Ik slaap vannacht niet goed”, zegt Engels na afloop tegen WielerFlits.

“De finale was gewoon slecht. Je verwacht dat het anders loopt als je met zoveel man van voren zit”, vervolgt de Engels, die op vijftien kilometer voor het einde Timo de Jong uit de eerste waaier zag wegrijden met Reinders en Mick van Dijke. “Ik denk dat we uiteindelijk niet de juiste man meehadden, maar ik moet nog horen waarom het niet lukte. De renners staan er in ieder geval goed voor, al moeten ze blijkbaar nog even de puntjes op de i zetten.”

De Jong: “Het beste was eraf”

De Jong, die dus op het podium stond, prijst de kracht van het team eveneens. “Het zegt wel wat over de ploeg, als je met zes van de zeven man meezit. Het is alleen jammer dat we geen overtal wisten te creëren, dat er niet een extra mannetje van ons meezat, toen we met z’n drieën wegreden. Ik heb daarna het tempo nog proberen te drukken, zodat de andere jongens konden terugkomen, maar het mocht niet baten”, aldus de 22-jarige renner.

“Bij mijzelf was het beste eraf aan het einde”, vervolgt een eerlijke De Jong, die na meerdere demarrages van zijn medevluchters moest lossen vooraan. “Ze reden wel redelijk tegen mij, maar geef ze eens ongelijk als nog vijf ploeggenoten van mij erachter zitten. Uiteindelijk ging Elmar nog een keer en kon ik er niet meer bij komen, waardoor ik derde werd. Dat geeft me een dubbel gevoel over vandaag. Maar de vorm is goed, net als de ploeg, dus ik kijk met vertrouwen naar de komende koersen.”

Vermeltfoort: “Je kunt niet constant blijven meeschuiven”

Coen Vermeltfoort, die achter De Jong naar een vierde plaats sprintte, is het met zijn ploeggenoot eens dat de uiteindelijk kopgroep van drie niet ideaal was voor VolkerWessels. “We hebben hier de koers verloren. Dit mag niet gebeuren, maar het gebeurde wel. Als je met z’n zessen in zo’n groep zit, mogen er niet drie man wegrijden met maar één van ons. Er had nog eentje bij moeten zitten. Daarom dat we het in eerste instantie draaiende probeerden te houden, maar dat werkte niet, dus gingen de jongens uiteindelijk zelf rijden. Maar dat was helaas te laat.”

Reinders en Van Dijke, de uiteindelijke nummer één en twee, waren wel precies de renners die Vermeltfoort in de gaten hield, geeft de 33-jarige renner aan. “Maar je zit altijd in je achterhoofd nog met die sprint. Ik was wel een paar keer met Reinders meegesprongen, maar je kunt niet constant blijven meeschuiven. Op een gegeven moment ben ik wat zuiniger gaan rijden en heb ik die twee jongens wellicht wat uit het oog verloren. Dat is dan misschien mijn fout”, steekt de sprinter de hand in eigen boezem.