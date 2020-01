Ploegenpresentatie Tour Down Under in beeld zaterdag 18 januari 2020 om 13:30

Zondag begint de Tour Down Under met de Schwalbe Classic, een criterium door Adelaide. Twee dagen later begint dan de echte wedstrijd met de eerste rit door Tanunda. Vandaag werden de deelnemende teams voorgesteld. WielerFlits blikt terug op dit spektakel aan de hand van enkele foto’s! André Greipel in het nieuwe tenue van Israel Start-Up Nation - foto: Cor Vos Elia Viviani rijdt voortaan met Cofidis op de borst - foto: Cor Vos Rohan Dennis in het rode shirt van Team Ineos - foto: Cor Vos Ide Schelling is klaar voor zijn eerste WorldTour-koers - foto: Cor Vos Timo Roosen krijgt een vrije rol in de sprints - foto: Cor Vos Caleb Ewan en zijn zoontje kijken koala's - foto: Cor Vos Bahrain McLaren reist in stijl door Australië - foto: Cor Vos Ook wereldkampioen Mads Pedersen is van de partij Down Under - foto: Cor Vos Sam Bennett spurt voortaan voor Deceuninck-Quick Step - foto: Cor Vos Opnieuw een wonderjaar voor de mannen van Patrick Lefevere? - foto: Cor Vos Dit artikel delen: