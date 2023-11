zondag 12 november 2023 om 12:48

Plannen om WK, Vuelta en (weer) Tour naar Denemarken te halen

Denemarken is een fietsland bij uitstek en er zijn plannen om de komende tien jaar ook steeds meer professionele wedstrijden te organiseren in het land. Joachim Andersen was de grote man achter het Grand Départ in Kopenhagen van vorig jaar en hij wil ook de Vuelta a España, het WK wielrennen en nóg een keer de Tour de France binnenhalen.

In gesprek met Ekstra Bladet legt Andersen uit dat hij druk bezig is met het organiseren van de start van de Ronde van Spanje. “Er is al gesproken over welk jaar. Dat had 2026 kunnen zijn, maar ik kreeg bij onze laatste ontmoeting te horen dat die Gran Salida al is toegewezen aan een andere stad. Welke dat is, weet ik niet”, geeft hij aan. Dat betekent dat 2027 of 2028 in aanmerking komen.

Nog een jaar later heeft niet de voorkeur van Andersen, omdat hij in 2029 namelijk het WK wielrennen weer naar het Scandinavische land wil halen. Tot nu toe zijn alle wereldkampioenschappen op de weg vergeven tot en met 2028 (na Zürich volgen Kigali, Montréal, Haute-Savoie en Abu Dhabi). “En dan hopen we door het succes van de Tour dat dat nog een keer kan ergens tussen 2032 en 2034”, aldus Andersen.

“Vorig jaar beloofde ik al het Deense publiek op de Champs-Élysées, nadat Jonas Vingegaard de Tour had gewonnen, dat de Ronde van Frankrijk zou terugkeren naar Denemarken. Er is meer dan 50% kant dat dat gebeurt”, denkt de Deen.