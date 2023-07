Pittige ploegentijdrit en bekende beklimmingen in Vuelta a Burgos 2023

De organisatie van de Vuelta a Burgos (15-19 augustus) heeft het parcours voor de komende editie bekendgemaakt. De vijfdaagse bevat dit jaar een lastige ploegentijdrit en sluit, net als de voorbije jaren, af met een bergrit naar Lagunas de Neila. Ook de Picón Blanco moet weer beklommen worden.

Op de eerste dag van de Vuelta a Burgos 2023 zullen de aanwezige sprinters hun kans willen grijpen. De ronde begint namelijk met een vlakke etappe van Villalba de Duero naar Burgos. Daags nadien kunnen we de eerste klassementsverschillen verwachten. De tweede rit betreft een 13,1 kilometer lange ploegentijdrit, met een stevig oplopend slot. Het is voor het eerst sinds 2015 dat de Vuelta a Burgos een chronoproef voor teams bevat.

Net als vorig jaar, gaat de derde etappe over de Picón Blanco. Deze klim, waar in het verleden ook weleens gefinisht werd in de Vuelta a Burgos, is bijna acht kilometer aan ruim negen procent. Vanaf de top is het nog wel ruim 35 kilometer naar de streep in Villarcayo. In 2022 won vroege vluchter Bastien Tronchon (AG2R Citroën) hier, voor de uiteindelijke eindwinnaar Pavel Sivakov.

Lagunas de Neila

Op zaterdag rijden de renners vervolgens van Santa Gadea del Cid naar Pradoluego. De route bevat meerdere hellingen, maar heel lastig wordt het nooit. Op de slotdag is dat een ander verhaal. Dan finishen de coureurs namelijk op Lagunas de Neila (7 km aan 8,7%). Vorig jaar pakte João Almeida hier de dagzege, voor Miguel Ángel López. Sivakov werd derde en verdedigde met succes zijn leiderstrui.

De Vuelta a Burgos duurt van 15 tot en met 19 augustus. De wedstrijd vormt voor veel renners een laatste voorbereiding op de Ronde van Spanje, die op 26 augustus begint in Barcelona.

Etappeschema Vuelta a Burgos 2023

15/03 – Etappe 1: Villalba de Duero – Burgos (161 km)

16/03 – Etappe 2: Oña – Poza de la Sal (TTT, 13,1 km)

17/03 – Etappe 3: Sargentes de la Lora – Villarcayo (183 km)

18/03 – Etappe 4: Santa Gadea del Cid – Pradoluego (157 km)

19/03 – Etappe 5: Golmayo – Lagunas de Neila (160 km)

Etappe 1 Etappe 2 (TTT) Etappe 3 Etappe 4 Etappe 5