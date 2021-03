Piotr Havik kan ondanks val in Le Samyn starten in GP Monseré

Piotr Havik staat zondag gewoon voor BEAT Cycling aan de start van de GP Monseré. De hardrijder kwam dinsdag in Le Samyn hard ten val en liep daarbij een hoofdwond op. Hij was daardoor genoodzaakt om op te geven, samen met de eveneens gevallen Jordy Bouts, maar inmiddels is de wond hersteld.

Voor BEAT Cycling was Le Samyn de eerste koers van het seizoen. De continentale ploeg liet zich met Jan-Willem van Schip in de kopgroep zien. In de finale zat, naast Van Schip, ook Martijn Budding in het voorste peloton. Budding werd uiteindelijk dertigste.

In de GP Monseré, de tweede manche van de Bingoal Cycling Cup, maakt Jules Hesters zijn debuut voor BEAT. De rappe Hesters kwam afgelopen winter over van EFC-LR Vulsteke en zorgt zondag, samen met Stefano Museeuw, voor de Belgische afvaardiging binnen het Nederlandse team.

Daarnaast kreeg het management van BEAT Cycling goed nieuws uit Franse hoek: de organisatie van Tro-Bro Léon (16 mei) heeft de ploeg uitgenodigd voor de editie van dit jaar. Ook de verplaatste Challenge Mallorca staat op de kalender van het team. Die meerdaagse wordt van 13-16 mei of van 23-26 mei verreden.

Selectie BEAT Cycling voor de GP Monseré 2021 (7 maart)

Martijn Budding

Luuc Bugter

Piotr Havik

Jules Hesters

Marten Kooistra

Stefano Museeuw

Jan-Willem van Schip