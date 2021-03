Pinot: “Tirreno-Adriatico is een goede test voor de Giro”

Groupama-FDJ staat woensdag met meerdere troeven aan de start van Tirreno-Adriatico. Thibaut Pinot, Valentin Madouas en ook Rudy Molard kunnen een klassement rijden, terwijl er ook kansen liggen op etappewinst.

Pinot begon het seizoen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, waar zijn rugproblemen weer opspeelden. Een week later was de 30-jarige renner wel alweer achtste in de Ardèche Classic. Woensdag kwam hij als 24e over de streep in de Trofeo Laigueglia, waar Bauke Mollema de zege pakte. “Ik ben blij dat ik terug in koers ben”, zegt de Fransman. “Ik kom naar de Tirreno om wat ritme en vertrouwen op te doen in mijn herstel.”

“Het is een goede test ter voorbereiding op de Giro d’Italia”, vertelt Pinot, die dit seizoen de Tour de France laat schieten. “Ik stel voor mezelf geen specifiek doel aangezien ik niet 100% ben. Als ik op de zware beklimmingen echter met de besten mee kan strijden, houd ik mezelf niet in. We hebben een geweldige groep om te schitteren in een wedstrijd als deze en Valentin doet het op dit moment erg goed.”

Madouas

Met Valentin bedoelt Pinot Valentin Madouas, die zijn seizoen sterk begon in de Tour des Alpes Maritimes et du Var. Na een derde plaats op de openingsdag en een vijfde in de slotetappe, vond hij zichzelf teug op de zevende plaats in het eindklassement. Sindsdien was hij twaalfde in de Trofeo Laigueglia en 21e in Strade Bianche. Ook Molard reed een sterke Tour du Var, die hij op de vierde plaats afsloot.

“De jongens verkeren in goede vorm voor Tirreno-Adriatico”, aldus ploegleider Sébastien Joly. “Ze krijgen verschillende kansen deze week. We kunnen voor het algemeen klassement gaan en voor etappezeges rijden. Voor de tijdrit op de laatste dag krijgen Stefan Küng, Tobias Ludvigsson en Benjamin Thomas de gelegenheid om te presteren. Die laatste twee waren vorig jaar op hetzelfde parcours vijfde en zesde.”

Groupama-FDJ voor Tirreno-Adriatico 2021

Kevin Geniets

Stefan Küng

Tobias Ludvigsson

Valentin Madouas

Rudy Molard

Thibaut Pinot

Benjamin Thomas