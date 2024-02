zondag 4 februari 2024 om 16:56

Pim Ronhaar valt net naast het podium: “Was misschien iets te nerveus”

Video Pim Ronhaar had in Tábor voor het eerste volledig Nederlands podium ooit kunnen zorgen, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen voor Michael Vanthourenhout. “Halfweg zag het er nochtans goed uit”, zei Ronhaar voor onze camera.

“Michael was gewoon beter. Ik was in het begin wat te veel aan het kloten met mezelf en zat er niet lekker in. Ik had het geluk dat Michael ook slecht startte, ik kon met hem mee en een gat slaan op de rest. Joris en Mathieu waren op dat moment al gevlogen. Michael plaatste op twee ronden van het einde een versnelling en ik kon niet mee.”

Hoe verklaart Ronhaar die mindere start? Ik was misschien iets te zenuwachtig, iets te nerveus. Het ging superhard de eerste paar rondes, waardoor ik het lastig had om in mijn ritme te komen. Eigenlijk hadden we ook niet echt een plan. Als Mathieu dertig seconden weg was, dan mochten we daarachter ook gewoon koersen.”

Géén volledig Nederlands podium dus. “Ik heb er op een gegeven moment wel in geloofd. Toen ik op kop reed, kreeg ik af en toe een gaatje van een paar meter, waardoor ik dacht dat ik aan het wegrijden was. Maar dat was dus niet het geval”, aldus Ronhaar, die zijn winter nog doortrekt tot Brussel (18 februari).