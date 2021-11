Ronhaar derde in Besançon: “Ik voelde me heel sterk, maar dit had ik niet verwacht”

Pim Ronhaar was de grote verrassing op het podium van de wereldbekercross van Besançon. De 20-jarige Nederlander van Baloise Trek Lions, de regerende wereldkampioen bij de beloften, eindigde achter winnaar Eli Iserbyt en Toon Aerts als derde in de Franse ploetercross. “Dit is echt ongelofelijk”, vertelde Ronhaar na afloop in het flashinterview.

Ronhaar, die dit seizoen afwisselend uitkomt in de beloften- en elitecategorie, wist vandaag voor het eerst in zijn nog jonge carrière een podiumplaats te bemachtigen in een topcross bij de eliterenners. “Ik voelde me vandaag heel erg sterk, maar ik had niet verwacht dat ik hier naar een podiumplaats zou rijden. Het idee was om dit seizoen al een keer op het podium te staan, maar dan wel in een kleinere cross.”

“Ik hoop dit door te trekken”

“Om het dan nu in een Wereldbeker te doen… Dit is een cross voor jongens met een grote motor en ik beschik wel over een grote motor. Ik hou van stoempen en ik kan over een lange periode een stevig tempo rijden. Daarom ben ik vandaag waarschijnlijk derde geworden. Ik hou van veldritspecifieke parcoursen. Een zand, modder of klimcross, daar hou ik van. Er zaten vandaag ook veel hoogtemeters in het parcours en dat is goed voor mij.”

Ronhaar hoopt deze lijn de komende weken door te trekken. “Uiteraard is het WK een groot doel, maar het is na deze derde plaats niet zo dat ik zomaar even wereldkampioen ga worden. Vandaag was de vorm echt supergoed en ik hoop het gewoon door te trekken. We zullen zien wat het gaat brengen.”