Pieter Serry langer bij Soudal Quick-Step: “Hopelijk kan ik Evenepoel helpen om een grote ronde te winnen”

Pieter Serry blijft Soudal Quick-Step trouw. De Belg heeft voor twee jaar bijgetekend en gaat zijn twaalfde en dertiende seizoen in bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Serry kwam in 2013 bij Quick-Step terecht en ging vervolgens niet meer weg. De 34-jarige Belg was de afgelopen jaren een waardevolle helper voor onder meer Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe. In 2022 maakte hij onderdeel uit van de Quick-Step-ploeg die met Evenepoel de Vuelta won, maar moest hij zelf halverwege opgeven vanwege een coronabesmetting.

“Pieter is een geweldige ploeggenoot”, vertelt Lefevere in het persbericht. “Hij geeft altijd alles voor het team en hij is ook nog eens een geweldig mens. We zijn snel over zijn nieuwe contract overeengekomen en zijn blij dat hij zijn solide carrière bij ons vervolgt. Hij is erg belangrijk voor onze groep.” Ook Serry zelf geeft aan blij te zijn. “Ik heb zoveel goede herinneringen hier, zoals bijvoorbeeld de zege van Remco in de Vuelta. Hopelijk kan ik hem de komende twee jaar helpen om nog eens een grote ronde te winnen.”

Mogelijk rijdt Serry eind volgende maand met Soudal Quick-Step en Evenepoel de Vuelta: begin deze maand was de Belg op hoogtestage in Val di Fassa om zich voor te bereiden op het tweede deel van het seizoen.