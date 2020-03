Pieter Serry breekt Griekse stage af: “Blijf trainen alsof Waalse klassiekers doorgaan”

Pieter Serry vliegt morgenochtend vanuit Athene terug naar België na een geslaagd trainingskamp op de Peloponnesos, een Grieks schiereiland. “Een drietal dagen vroeger dan voorzien, want we willen niet het risico nemen hier vast te zitten”, vertelt de 31-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step aan WielerFlits. Ook in Griekenland worden maatregelen genomen tegen het coronavirus.

Met zijn zessen zouden ze een tiental dagen in Loutraki en omgeving trainen. Pieter Serry, João Almeida, Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Ian Garrison en Alvaro Hodeg. Op Hodeg na wordt het zestal sinds dit jaar persoonlijk getraind door Vasilis Anastopoulos. “Deze stage was al gepland in december”, vertelt Pieter Serry. “Op aanraden van Vasilis, die hier heel vertrouwd is met de regio.”

Vlucht afgelast

“En ik moet toegeven, het was een goede keuze om naar hier te komen”, is Serry overtuigd. “We fietsten in ideale omstandigheden: mooi weer, toffe trainingswegen en een prima uitvalsbasis. We overnachten hier in een kleinschalig hotel, maar wel eentje die ook toekomstgericht wil focussen op sporters. Zo worden de maaltijden bereid in overleg met onze diëtiste, we hebben elk onze eigen kamer en een gemeenschappelijke ruimte waar we kunnen ontspannen. Wat mij betreft is dit voor herhaling vatbaar.”

Maar het coronavirus heeft er voor gezorgd dat ook de stage in Griekenland voortijdig beëindigd wordt. Garrison en Hodeg verlieten eergisteren Loutraki als eersten. Vandaag zijn de Italianen (Ballerini en Bagioli) vertrokken en morgenvoormiddag is het de beurt aan Almeida en Serry. “Onze tiendaagse was oorspronkelijk voorzien tot donderdag. Maar we willen geen risico nemen dat we hier langer vastzitten. De vlucht van morgennamiddag is al afgelast. Dan maar morgenvroeg. Om half zes vertrekken we vanuit het hotel naar de luchthaven, tegen de middag hoop ik thuis te zijn. Zo heb ik toch nog iets aan mijn dag.”

Onduidelijkheid

Serry kwam in de UAE Tour voor het eerst in aanraking met de gevolgen van het coronavirus. “Gelukkig bleef het daar beperkt tot een aantal dagen. Maar het moest voor mij niet langer zijn, want ik zou zot gekomen zijn“, lacht hij. “Door de onzekerheid, door het beklemmende gevoel van opgesloten te zijn, maar ook door het continue lawaai van de racewagens daar op het Yas Marina Circuit. Ferm hoor, de eerste dag. Maar na drie dagen heb je het wel gezien. Bovendien was de wifi er erbarmelijk en waren we beperkt tot YouTube TV als enige vorm van ontspanning.”

Pieter Serry is morgenmiddag dan wel bij vrouw en kind, ook voor hem blijft het straks onduidelijkheid troef. “Nee, dit is niet de meest motiverende periode uit mijn carrière”, grijnst hij. “Eerst zou de stage in Loutraki de ideale voorbereiding zijn op de Ronde van Catalonië. Maar die is afgelast. Baskenland dan maar… Maar rekening houdende met de situatie in Spanje mogen wie die volgens mij ook schrappen. De Waalse klassiekers? Ik lees dat de grootste piek in België nog moet komen. Ik hoop uit de grond van mijn hard dat die doorgaan, maar ik vrees het ergste.”

Mondmasker

“Hoe moeilijk het ook is om de focus te houden. Ik ga me de volgende dagen en weken toch voorbereiden alsof de Waalse klassiekers wel doorgaan. Dat is ook hoe Vasilis het ziet. Ik ben in elk geval zinnens een paar keer naar de Ardennen te rijden om daar een training in te lassen. Kwestie van het klimritme te onderhouden. Dat ga ik afwisselen met wat blokken trainen en af en toe eens een trip door de Vlaamse Ardennen. Dat allemaal in afwachting van hoe de situatie evolueert.”

Serry neemt trouwens zelf ook een aantal maatregelen. Zo zal hij morgenochtend in de Griekse luchthaven rondlopen mét mondmasker. “Gekregen van mijn vader”, vertelt hij. “Hij gebruikt die af en toe thuis op de boerderij, tegen fijnstof. Dat komt me nu, onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’ goed van pas. Al zal het er morgenochtend wellicht niet té druk zijn, een luchthaven is volgens mij toch een typische broeihaard wat zo’n virus betreft…”