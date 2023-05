Piet Allegaert verlengt bij Cofidis: “Door iedereen gewaardeerd”

Piet Allegaert zal twee jaar langer te zien zijn in het tenue van Cofidis. De Belgische coureur koerst al sinds 2020 bij de Franse ploeg en zal dus zeker tot en met het einde van 2025 doen. “Ik ben blij dat ze zo vroeg in het seizoen wilden verlengen.”

De 28-jarige Allegaert is zeer blij met de contractverlenging. “Ik was heel blij dat Cofidis mijn contract zo vroeg in het seizoen wilde verlengen. Ik voel me heel goed in deze ploeg, ik heb er al heel wat goede herinneringen aan. Ik waardeer het wedstrijdprogramma dat de ploeg voor me opstelt met de mogelijkheid om in alle Belgische klassiekers te rijden.”

“Ik zal mijn best doen om de komende twee seizoenen aan de verwachtingen van de ploeg te voldoen”, aldus Allegaert op de ploegsite van Cofidis. Algemeen directeur Cédric Vasseur beaamt dat de contractverlenging een goede zaak is. “We zijn verheugd om het avontuur met Piet, die in de loop van de seizoenen een waardevol lid van de ploeg is geworden, voort te zetten. Zowel vanuit menselijk als sportief oogpunt is Piet een door iedereen gewaardeerde renner.”