dinsdag 29 augustus 2023 om 15:01

Piepjonge Lenny Martinez voorlopig derde in Vuelta: “Het voelt echt vreemd”

Remco Evenepoel gaat na drie etappes aan de leiding in de Vuelta a España. Zijn eerste belagers zijn Enric Mas en… Lenny Martinez. De nog altijd maar 20-jarige Fransman slaagde er gisteren tijdens de eerste bergrit in om bij de favorieten te blijven en kwam zo als zevende over de streep.

Lenny Martinez is nog maar twintig lentes jong, maar liet dit seizoen al zeer mooie dingen zien in zijn eerste jaar bij de profs. Zo boekte hij met de CIC-Mont Ventoux al zijn eerste profoverwinning, maar Martinez blijkt ook al goed genoeg om in de Vuelta met de beste klimmers te wedijveren. De renner van Groupama-FDJ staat voorlopig dus knap derde in de voorlopige rangschikking en mag vandaag rondrijden in de witte jongerentrui, aangezien Evenepoel al in het rood te zien is.

Eerste test

“Het voelt vreemd om nu derde te staan in het voorlopige klassement en zelfs de witte trui te dragen, ook al leen ik de trui even van Remco. Het is altijd leuk om in een speciale trui rond te rijden in een grote ronde. Ik keek er echt naar uit om mezelf te testen en het was een mooie ervaring. We hadden een mooie strijd in de finale”, blikt Martinez nog een keer terug op de eerste bergrit naar Arinsal.

“Ik slaagde erin om de beste klimmers te volgen, dat is echt gaaf. Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel, het zijn grote kampioenen. Ik voel dat het niveau heb om mee te doen. Ik ben blij met de huidige situatie.”