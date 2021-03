Piepjonge Andrii Ponomar maakt in Milaan-San Remo zijn profdebuut

Andrii Ponomar was met zijn achttien jaar de jongste renner aan de start van Milaan-San Remo. Eigenlijk was de talentvolle Oekraïner, die in 2019 Europees kampioen bij de junioren werd, niet voorzien voor La Primavera, maar hij mocht in de plaats van Simon Pellaud toch aantreden.

“Dit is mijn eerste profwedstrijd en het is gelijk een heel mooie koers: Milaan-San Remo”, zei de jonge renner van Androni Giocattoli-Sidermec bij de start. “In de WorldTour is elke renner goed. Dit is pas mijn eerste seizoen als professional en ik wil vooral ervaring opdoen voor de toekomst, om dan mooie koersen te kunnen winnen. Ik ben pas 18 jaar en blij om hier te staan.”

Ponomar wordt gezien als een toptalent in de wielersport. Hij tekende deze winter als neoprof een tweejarig contract bij Androni, waarmee hij de beloftecategorie oversloeg. Bij de junioren maakte hij veel indruk. Zo werd hij in 2019, in Alkmaar, Europees kampioen op de weg na een geslaagde solo, voor Maurice Ballerstedt en Andrea Piccolo.