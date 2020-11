Pien Limpens (19) laatste aanwinst voor Parkhotel Valkenburg

Met het aantrekken van de 19-jarige Pien Limpens heeft Team Parkhotel Valkenburg haar kern voor 2021 helemaal rond. Limpens komt over van WV Schijndel, waar Parhotel Valkenburg nauw mee samenwerkt.

“Ik ben Parkhotel Valkenburg erg dankbaar voor deze kans”, aldus Limpens in een reactie. “Ondanks het vreemde jaar verliep het afgelopen seizoen erg goed voor mij. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken naar de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat ik mij in deze ploeg maximaal kan ontwikkelen.”

Limpens, die een overeenkomst tot eind 2022 ondertekende, is bij Parkhotel Valkenburg de twaalfde renster voor het seizoen 2021 en daarmee is de kern voor volgend jaar helemaal compleet.

NEWS ⚡️ We are very happy to announce that Pien Limpens signs with Team Parkhotel Valkenburg and completes the 2021 squad.

