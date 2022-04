Pidcock, Mártinez en Kwiatkowski namens INEOS Grenadiers in Luik

Tom Pidcock, Daniel Felipe Mártinez en Michal Kwiatkowski zijn de vooruitgeschoven pionnen van INEOS Grenadiers in Luik-Bastenaken-Luik. Het Britse team zal het uiterst succesvolle voorjaar graag met winst willen afsluiten.

Laurens De Plus is de enige Belg in de ploeg. Hij zal zich waarschijnlijk al vroeg in dienst moeten stellen van de kopmannen. De Spanjaarden Omar Fraile en Carlos Rodriguez kunnen dieper in de finale een rol van betekenis gaan spelen.

Voor Pidcock wordt het zijn debuut in La Doyenne. In welke vorm hij aan de start verschijnt is onduidelijk, nadat hij woensdag een offday kende in de Waalse Pijl. Voor Kwiatkowski is Luik-Bastenaken-Luik bekend terrein. De Pool, die onlangs de Amstel Gold Race won, startte al tien keer en eindigde in 2014 en 2017 als derde.

INEOS GRENADIERS voor Liège-Bastogne-Liège - 2022 Thomas PIDCOCK

Daniel Felipe MARTÍNEZ

Michał KWIATKOWSKI

Geraint THOMAS

Carlos RODRÍGUEZ

Omar FRAILE

Laurens DE PLUS