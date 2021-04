Pidcock en Carapaz met INEOS Grenadiers in Brabantse Pijl

INEOS Grenadiers komt met twee kopmannen naar de Brabantse Pijl. De Britse sterrenformatie rekent op neoprof Tom Pidcock en voormalig Girowinnaar Richard Carapaz in de heuvelklassieker tussen Leuven en Overijse.

Voor beide kopmannen wordt het hun eerste kennismaking met de Brabantse Pijl. Pidcock behaalde eerder dit seizoen al ereplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne (derde) en Strade Bianche (vijfde). Carapaz reed alleen de rondes van Catalonië en Baskenland tot nog toe. In die koersen had hij een helpersrol. Edward ‘Eddie’ Dunbar kan ook goed uit de voeten in de heuvels.

Vorig jaar wist INEOS Grenadiers nog zesde te worden in de Brabantse Pijl. Michal Kwiatkowski eindigde afgelopen najaar als zesde.

Selectie INEOS Grenadiers voor de Brabantse Pijl 2021 (14 april)

Leonardo Basso

Richard Carapaz

Eddie Dunbar

Michal Golas

Tom Pidcock

Luke Rowe

Cameron Wurf

This Wednesday 🏹 #BP21 Describe our lineup in an emoji 🔥 pic.twitter.com/rcfaGaMgFT — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) April 12, 2021