Philipsen in jongerentrui na vierde plek: “Zat iets te ver in de sprint”

Jasper Philipsen is de eerste drager van de jongerentrui in Parijs-Nice. De Belgische sprinter van Alpecin-Fenix eindigde in de openingsetappe als vierde, achter Sam Bennett, Arnaud Démare en Mads Pedersen. “Het is altijd fijn om een leiderstrui te dragen, hopelijk kan ik hem nog even behouden”, reageert Philipsen.

“Morgen gaan we het weer proberen”, kijkt de 23-jarige Philipsen vooruit. “Het was een mooie aankomst die mij normaal gesproken goed ligt. Ik had vertrouwen voor de sprint, maar ik zat iets te ver weg toen ik mij positioneerde. Ik kon niet doen wat ik wilde, maar dat hoort ook bij sprinten.”

De nieuwkomer van Alpecin-Fenix, die afgelopen winter overkwam van UAE Emirates, trekt er zijn lessen uit. “Ik hoop hiervan te leren. Morgen is het weer een andere dag, dus daar gaan we voor. Maar vandaag was wel een goede kans en mijn eerste echte massasprint van dit seizoen. Ik moet weer voelen hoe ik moet vechten voor mijn plekje”, vertelt hij.