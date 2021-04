Philippe Gilbert stopt eind 2022

Zoals verwacht hangt Philippe Gilbert eind volgend jaar zijn fiets aan de haak. Dan loopt ook zijn contract bij Lotto Soudal af. Dat vertelde wereldkampioen van Valkenburg zondag op het RTBF-radiostation VivaCité.

Gilbert had 2022 al eerder als zijn mogelijk laatste seizoen genoemd. De Waal is dan 40 jaar oud. “Op een gegeven moment moet je stoppen. Mijn carrière heeft dan twintig jaar geduurd en er is meer in het leven dan alleen wielrennen. In mijn leven heb ik veel opofferingen gedaan en nu wordt het tijd om te genieten, bijvoorbeeld van mijn familie”, vertelde hij.

In het interview kwam hij ook terug op de moeilijke afgelopen weken, waarin hij onder andere de Ronde van Vlaanderen oversloeg. “Ik had een fysieke en mentale pauze nodig, maar nu voel ik mij weer prima. Ik kon goed trainen en ben blij dat ik in de Waalse Pijl kan terugkeren. Ik had ook de Amstel Gold Race graag gereden, maar dat was nog te vroeg in mijn trainingsschema.”

“Ik heb twee zware knieblessures gehad en onderschatte het effect op mijn lichaam daarvan. Ik betaalde de tol voor de vele kilometers die ik heb doorgereden ondanks de enorme pijn in mijn knie. Ik had maandenlang veel pijn en nu zei mijn lichaam stop. De beslissing om een pauze te nemen, was de juiste. Ik hoop met een beter gevoel terug te keren”, aldus Gilbert.

Waalse Pijl en LBL

Zonder druk gaat Gilbert deze week van start in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. “Fysiek ben ik niet slecht, maar ik ben me ervan bewust dat ik voorbereidingskoersen als Baskenland heb gemist. Ik wil vooral plezier hebben en proberen zo ver mogelijk te komen. Zonder druk kan ik misschien wel vrij koersen. Ik hoop erbij te zijn in de finales van deze prachtige klassiekers.”