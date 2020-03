Philippe Gilbert over verplaatsing Milaan-San Remo: “We moeten niet praten in de voorwaardelijke zin” vrijdag 6 maart 2020 om 17:43

Philippe Gilbert had op 21 maart een afspraak met de geschiedenis. De 37-jarige kopman van Lotto Soudal had zo toegeleefd naar Milaan-San Remo, het enige Monument dat hij nog mist op zijn erelijst. Maar La Primavera is tot nader order uitgesteld. “De gezondheid van de bevolking primeert. Laat daar geen twijfel over bestaan”, reageert hij.

“Ik heb, zoals iedereen, de evolutie van de afgelastingen van de verschillende wedstrijden in Italië op de voet gevolgd”, vertelt de in Monaco wonende Ardennees in een korte reactie. “Het is wat het is. En ik begrijp de beslissing om de wedstrijden af te gelasten volledig: de gezondheid van de bevolking komt op de eerste plaats.”

Over het eventueel verplaatsen van Milaan-San Remo – toch zijn grootste doel dit voorjaar – naar een latere datum, wil Gilbert zich voorlopig niet uitspreken. “Het is moeilijk om daar nu iets over te zeggen. Ja, er wordt gepraat over een eventuele andere datum later in het seizoen. Maar dat is praten in de voorwaardelijke zin. En praten over iets wat voorwaardelijk is, is meestal tijdverlies”, aldus de kopman van Lotto Soudal. “Ik heb daar gewoon geen controle over.”

“Het eerste wat ik nu hoop is dat zowel het wielerseizoen als het dagelijkse leven zo snel mogelijk weer op gang komt”, besluit Gilbert. “Wat dat betreft ben ik niet anders dan anderen.”