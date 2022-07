Philippe Gilbert: “Op de laatste klim zat ik à bloc”

Video

Philippe Gilbert reed een zeer attente koers in de tiende etappe van de Tour de France, maar kon zich uiteindelijk niet mengen in de strijd om de etappezege. Op de beklimming van de Montée de l’altiport de Megève moest de renner van Lotto Soudal de kopgroep laten gaan.

Gilbert stond versteld van de razendsnelle openingsfase. “Het was zot hoe snel we reden in het begin. Op de eerste twee cols ging het super hard. Ineens konden we wegrijden met een paar mannen en daarna kwamen veel mannen aansluiten. Het was een heel grote groep, maar ze reden niet echt door en het ging niet efficiënt. Het was wel goed om weer een keer vooraan te zijn. Ik moest lossen op de laatste klim en zat daar echt à bloc. Ik had het heel warm. Ik moest veel water over mijn hoofd gieten en herstellen. Het was moeilijk.”

Het was echt een dag waarop Gilbert mee wilde zijn, vertelde hij na de aankomst. “Ik dacht wel dat we meer voorsprong zouden krijgen, maar ze reden voor het geel echt wel door”, moest hij vaststellen. Ook de weersomstandigheden speelden een belangrijke rol. “Het was extreem warm. Ik ben iemand die normaal niet echt zweet en ik ben helemaal wit van het zout. Het wordt een heel extreme week, het wordt echt een probleem. We moeten veel drinken, maar je kunt ook niet vijftien tot twintig liter per dag drinken.”

Tot slot had hij het nog over zijn ploegmaat Caleb Ewan, die op 31 minuten achterstand als laatste over de streep kwam. “Hij had nog een paar minuten over, dus dat was geen probleem. Het was een zware dag voor hem en dat is misschien ook niet makkelijk voor zijn vertrouwen. We steunen hem, we staan achter hem en gaan hem proberen te helpen, maar de koers kent geen pardon.”