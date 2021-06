Philippe Gilbert neemt zondag deel aan Elfstedenronde

Philippe Gilbert zal aankomende zondag, na enkele weken intensief te hebben getraind, weer een rugnummer opspelden. De Waalse klassiekerspecialist van Lotto Soudal doet mee aan de Elfstedenronde.

De Elfstedenronde is een UCI 1.1-wedstrijd met start en finish in Brugge. Op de voorlopige deelnemerslijst prijken ook de namen van onder meer Tim Merlier, Mark Cavendish, Davide Ballerini, Sep Vanmarcke, Dylan Groenewegen en André Greipel. Twee jaar geleden ging de zege naar Merlier. In 2020 ging de wedstrijd niet door vanwege de coronacrisis.

Programma richting de Tour

Na de Elfstedenronde zal Gilbert deelnemen aan de Baloise Belgium Tour (9-13 juni) en het BK op de weg (20 juni) in Waregem. De 38-jarige Gilbert hoopt dan klaar te zijn voor de Tour de France. De drieweekse rittenkoers door Frankrijk begint op zaterdag 26 juni in Brest.

De coureur van Lotto Soudal, die een moeilijk voorjaar achter de rug heeft, kende vlak voor zijn trainingsperiode nog een bemoedigend optreden in Tro-Bro Léon. In de Franse eendagswedstrijd over onverharde wegen kwam hij namelijk als elfde over de streep.