Philippe Gilbert mist Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix door knieklachten donderdag 1 oktober 2020 om 10:19

Philippe Gilbert gaat niet meer van start in de derde etappe van de BinckBank Tour. De kopman van Lotto Soudal heeft een terugslag van zijn knieblessure die hij opliep in de Tour de France. Gilbert zal daardoor ook de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix missen.

Ploegleider Marc Wauters legt tegen Sporza uit dat Gilbert na zijn blessure te vroeg is teruggekeerd in competitie. Dat was nog geen twee weken na de val en het breukje in de knieschijf. “Hij heeft zich in dit drukke seizoen opgepept om vroeger te beginnnen koersen. Hij is iets te snel willen terugkeren en hij ondervond dat het nog te lastig gaat met zijn knie”, aldus Wauters.

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, die over respectievelijk drie en vier weken verreden worden, heeft Gilbert al uit zijn hoofd gezet. “Als hij daar meedoet, is het om te winnen. Maar dat gaat niet, dus past hij”, zegt zijn ploegleider. Mogelijk rijdt de Waal nog wel de Vuelta a España die op 20 oktober begint. Tot die tijd neemt hij vooral rust.

‘Eigenlijk fietste ik altijd met pijn’

“Misschien ben ik wel te vroeg herbegonnen, maar de revalidatie verliep voorspoedig en ik was erg hongerig naar koers. De motivatie en het moreel waren erg groot. Ik herbegon in de Ronde van Luxemburg en heb ook nog twee eendagskoersen gereden, maar eigenlijk fietste ik altijd met pijn”, vertelt Gilbert in een verklaring.

“In de eerste rit van de BinckBank Tour werd de pijn erger. Het deed me beseffen dat ik nooit zou kunnen presteren in Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix op de manier die ik gewoon ben. Die wedstrijden vergen nog meer van het lichaam. Je moet 200 procent in orde zijn op die dagen”, aldus de Waal.

Gilbert keert terug naar Monaco om daar te herstellen: “Mijn allereerste prioriteit is volledig genezen. Ik heb nog veel plannen in de wielersport. Volgend seizoen of heel misschien nog dit seizoen. Met wat meeval is een Ronde van Spanje nog haalbaar, maar ik heb daar nu echt geen zicht op.”