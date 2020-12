Philippe Gilbert: “Ik trap na drie maanden weer eens fatsoenlijke waarden”

Philippe Gilbert besloot drie maanden geleden zijn seizoen vroegtijdig te beëindigen vanwege knieklachten. De renner van Lotto Soudal heeft fysiek gezien een moeilijke periode achter de rug, maar kan nu weer langzaam vooruit kijken.

“Voor het eerst sinds ik mijn seizoen drie maanden geleden moest stopzetten, trap ik weer fatsoenlijke waarden”, zo laat Gilbert weten via social media. De veelwinnaar uit Wallonië brak in de voorbije Tour de France zijn knieschijf en moest de ronde al na één etappe verlaten.

De klassiekerspecialist keerde op een gegeven moment weer terug in competitie, maar moest zijn seizoen vroegtijdig beëindigen vanwege een terugval. “Nooit eerder koerste ik zo weinig, zelfs niet als nieuweling. Of ik daarmee frisser aan de start van het nieuwe seizoen zal staan? Er gaat niets boven competitie”, zo liet Gilbert eerder weten.

“Maar de honger zal groot zijn, dat weet ik nu al”. De doelen voor 2021 staan nog niet op papier, maar naast Milaan-San Remo en de Ronde van Frankrijk heeft Phil meer wedstrijden op zijn verlanglijstje. “Er zijn nog vele mooie koersen die ik wil winnen: Harelbeke, Gent-Wevelgem…”, somt hij op.

For the first time since I stop my season 3 months earlier I was able to push some decent numbers. pic.twitter.com/qKAeKRVJCu

— PHILIPPE GILBERT (@PhilippeGilbert) December 27, 2020